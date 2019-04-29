Федерация лыжных гонок Норвегии огласила состав команды для подготовки к следующему сезону.

Как сообщает Langrenn, мужская сборная продолжит готовиться двумя группами — дистанционной и спринтерской. Победитель общего зачёта Кубка мира Йоханнес Клэбо вошёл в состав дистанционной группы участников. Там же будут готовиться Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунн, Мартин Йонсруд Сундбю и Шюр Рете. В спринтерскую группу попали Фин Хаген Крог, Эрик Брансдал, Пол Голберг, Эрик Валнес.

В состав женской сборной Норвегии помимо прочих вошли Астрид Якобсен, Тереза Йохауг, Ингвильд Флюгстад Остберг, Хейди Венг и Майкен Касперсен Фалла.

Напомним, в минувшем сезоне Клэбо выиграл Большой хрустальный глобус, опередив россиянина Александра Большунова. Однако в зачете дистанционных дисциплин Большунов оказался успешнее.