«Зенит» усилил свой штаб тренеров. Было очевидно, что после такого сезона с большим количеством травм понадобится специалист по работе с телом. Он и появился.

Специалист по физической подготовке Герман Андрин вошел в тренерский штаб команды и будет отвечать за функциональную готовность. Ранее аргентинец работал в этом качестве в сборной Венесуэлы на чемпионатах Южной Америки в 2014-м и 2016-м годах, в которых эта сборная побеждала. Также Андрин работа Олимпиаде-2016 в Рио.

Из клубной работы специалиста можно выделить сезоны 2017/2018 и 2018/2019, когда Герман входил в тренерский штаб «Фуэнлабрады» в АКБ Лиге, представляющим высший дивизион Испании. «Зенит» поприветствовал Андрина на своем официальном сайте.