Вчера на базе ЦФКСиЗ Василеостровского района был проведён 16 смотр физической готовности учащихся общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга к жизнедеятельности.

Более 50 школьников Василеостровского района попробовали свои силы в выполнении 5 нормативов, среди которых.

Бег на короткую дистанцию 60м

Бег на длинную дистанцию 2000м

Подтягивание из виса на высокой перекладине

Поднимание туловища за 30 секунд

Чудесная погода и красивая площадка для выполнения нормативов отразились на настроении ребят, что позволило им показать отличные результаты.