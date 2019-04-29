Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился ожиданиями от игры нападающего Александра Овечкина на чемпионате мира.

«Овечкин – молодец, он ведь никогда в жизни еще не отказывался от игры за сборную России», — заявил Третьяк, слова которого приводит агентство «Р-Спорт». Специалист добавил, что тренеры смогут правильно использовать хорошие качества форварда. «Они подберут ему партнеров и Александр покажет свою лучшую игру на чемпионате мира», — подытожил Третьяк.

Ранее Третьяк выразил мнение, что Овечкину не стоит играть в одном звене с Евгением Малкиным. Оба игрока были вызваны в сборную России после того, как их клубы — «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» — вылетели из Кубка Стэнли.