Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов пропустит оставшиеся матчи текущего сезона из-за травмы. По сведениям «Чемпионата», у игрока обнаружена трещина в лодыжке, поэтому его восстановление займет более продолжительное время, чем ожидалось ранее.

Напомним, что 21-летний защитник «сломался» в матче 24-го тура РПЛ с «Енисеем» и не смог продолжить игру. Защитник не играл в последнем матче «Спартака», пропустив встречу с тульским «Арсеналом» в 25-м туре чемпионата России (0:3). Врачи ждали, что Рассказов успеет восстановиться к матчу с «Рубином», но более углубленное обследование выявило у игрока травму до конца сезона

«Спартак» после 25 туров находится на пятом месте в таблице РПЛ. В его активе 39 очков. В 19.30 «Спартак» сыграет матч 26-го тура с «Рубином»