Французский тренер Тьерри Анри заинтересован в работе в бельгийском «Андерлехте».

Как сообщает hln.be, специалист сам предложил свои услуги руководству бельгийского клуба. Однако, по информации источника, «Андерлехт» не рассматривает возможность назначения Анри.

Ранее сообщалось, что Анри может возглавить клуб MLS «Нью-Йорк Ред Буллз», но в клубе эту информацию не подтвердили.

Напомним, Тьерри Анри выступал за лондонский «Арсенал» с 1999 по 2007 год. Француз провел в составе «канониров» 258 матчей и забил 175 голов. За эти восемь лет Анри дважды стал победителем АПЛ. После завершения карьеры Анри работал в тренерском штабе клуба.

В этом сезоне Анри тренировал футбольный клуб «Монако», но был отправлен в отставку из-за плохих результатов команды.