В парке «Сосновка» состоятся соревнования по бадминтону для жителей Выборгского района.

9 мая 2019 года в 12:00 на бадминтонных кортах парка «Сосновка» состоятся традиционные соревнования по бадминтону для жителей Выборгского района Санкт-Петербурга, посвященные 74-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

К соревнованиям допускаются все желающие старше 18 лет, имеющие справку от врача или личную подпись «За свое здоровье несу ответственность лично». Соревнования будут проводиться в парном и одиночном разрядах.

В парном разряде между собой сразятся женские пары, мужские пары («мастера», до 50 лет, от 50 лет) и смешанные пары («мастера», до 50 лет, от 50 лет). В одиночном разряде соревнования пройдут между женщинами и мужчинами.

Требования к спортивной форме участников — удобная спортивная форма для игры на улице, спортивная обувь и ракетки для игры в бадминтон.

Победители будут награждены грамотами, медалями и сувенирами «Ника», а призеры получат грамоты и медали.

Регистрация участников в 11:30.

Внимание! Соревнования между смешанными парами состоятся в 14:00, а между одиночными участниками в 16:00.