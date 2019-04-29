27-го апреля на базе ФОК ЦФКСиЗ Невского района (Железнодорожный проспект, д. 32.) прошли соревнования по самбо среди ССУЗов Невского района.

Всего в мероприятии приняли участие 14 спортсменов, учащихся в СПБ ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина».

Соревнования проходили в следующих весовых категориях:

— возраст 19-20 лет (48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, до 100 и свыше 100 кг.)

— возраст 17-18 лет (48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 81, 87 кг.)

— возраст 15-16 лет (42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 84 кг.)

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ:

1 место (до 82 кг.) – Ахмедханов Магомед

1 место (до 74 кг.) – Беркоз Владимир

1 место (65 кг.) – Мамедов Играр

1 место (60 кг) – Караханов Султан-Магомед

1 место (60 кг.) – Авзалов Панджшер