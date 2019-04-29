Главный тренер хоккейного клуба «Спартак» Олег Знарок обозначил задачи, которые будут поставлены перед командой в сезоне 2019/20.

«Первая задача — это выход в плей-офф, а дальше поступательно надо подниматься», — сказал Знарок, слова которого приводит официальный сайт московского «Спартака». Тренер отметил, что очень рад вернуться в команду, так как не работал на протяжении года. «Хоккей — моя жизнь, я не мог долго сидеть на диване», — подчеркнул специалист.

Напомним, о подписании контракта между «Спартаком» и Знарком стало известно сегодня, 29 апреля. Соглашение с 56-летним тренером построено на схеме «1+1».

Знарок является одним из самых титулованных тренеров российского хоккея: он три раза выигрывал Кубок Гагарина (с «Динамо» и со СКА). Под его руководством сборная России была чемпионом мира 2014 года в Минске и побеждала на Олимпиаде в 2018 году. В настоящее время Знарок занимает должность консультанта сборной России.