Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана давно восстановился после травмы крестообразных связок колена, но все равно не попадает в составе. В центре обороны «Зенита» мощно играет пара центральных защитников Ракицкий-Иванович. Маммана отмечает, что чувствует себя хорошо и готов реализовать будущий шанс.

Аргентинец отметил, что усердно тренирует и в любой момент готов помочь команде.

— Чувствую себя хорошо. Я усердно тренируюсь и в любой момент готов помочь команде.

«Жду своего шанса, чтобы воспользоваться им», — приводит слова Мамманы официальный сайт «Зенита».

Маммана сказал, что любой игрок всегда хотел бы выходить в стартовом составе, но случиться может всякое. По словам аргентинца, в «Зените» хорошие защитники. Маммана сохраняет спокойствие, много тренируется и ждет возможности проявить себя.

«Возможность проявить себя еще придет, и я не должен ее упустить», — сказал аргентинец.

Напомним, что Маммана перешел в «Зенит» летом 2017 года.