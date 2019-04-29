Российский гонщик программы SMP Racing Виталий Петров прокомментировал аварию с участием Даниэля Риккьярдо и Даниила Квята. Инцидент произошёл во время Гран-при Азербайджана, Квят был вынужден сойти с дистанции.

«Наверное, Даниэль торопился. Было видно, что он быстро всё делал, — сказал Петров, слова которого приводит «Чемпионат». — Может, он посмотрел только в правые зеркала, и ему показалось, что позади никого нет».

Напомним, во время заезда Квят и пилот «Рено» Риккьярдо пропустили поворот, после чего австралийский гонщик попытался вернуться на трассу задним ходом, но врезался в болид Квита и повредил оба автомобиля.

Победу в гонке одержал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе место занял партнер финна по команде Льюис Хэмилтон, а на третьем месте оказался Себастьян Феттель из «Феррари».