Популярный блогер и беллетрист Василий Уткин отметил полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина, который забил свой первый мяч за «Краснодар» в ворота московского ЦСКА. Событие произошло в 26-м туре РПЛ, хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Как сказал Василий Уткин, ЦСКА — «Краснодар» — это особая история, и не только потому, что победный мяч забил Дании Уткин.

«Все написали: «Василий, он вам даже не однофамилец. У него фамилия птичья, а у вас — медицинская». Друзья, я очень тронут. 21 год назад я придумал эту шутку, и она стала мемом ещё до появления Интернета. Спасибо вам больше», — сказал Уткин в программе «Футбольный клуб» на YouTube.

Также Василий Уткин поблагодарил Дании Уткина, сказав, что это «спасибо», сопоставимое с тем, которое я говорю Даниилу Уткину за то, что он прославляет нашу фамилию. «Что Уткину хорошо, то ЦСКА — смерть. Да, Евгений Леннорович? Вы же тоже об этом помните», — сказал Уткин.

Воспитанник академии «Краснодара» в октябре 2016 года вошёл в список 60 самых талантливых футболистов мира 1999 года рождения по версии британского издания The Guardian. На данный момент он провел шесть матчей за «Краснодар» и забил один гол.