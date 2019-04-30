В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» стартовал хоккейный матч между «Даллас Старз» и «Сент-Луис Блюз». Игра проходит в рамках полуфинальной серии Западной конференции в Кубке Стэнли.

На данный момент счёт в серии равный: 1-1. В первом матче полуфинала «Сент-Луис» оказался сильнее и одержал победу со счётом 3:2. Однако во второй игре «Далласу» удалось восстановить равновесие, выиграв матч — 4:2. Обе встречи стали для «Далласа» гостевыми.

За «Сент-Луис» выступает российский нападающий Владимир Тарасенко, за «Даллас» — Александр Радулов.

Напомним, на предыдущей стадии турнира команда Владимира Тарасенко одолела в серии «Виннипег Джетс», а «Даллас» выбил из Кубка Стэнли «Нэшвилл Предаторз».