В Лондоне состоится первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и голландским «Аяксом». Игра будет проходить сегодня, 30 апреля, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, в стадии четвертьфинала «Аякс» сенсационно выбил из борьбы туринский «Ювентус». Подопечные Массимилиано Аллегри в ответном домашнем матче уступили «Аяксу» и по сумме двух матчей вынуждены были покинуть главный еврокубковый турнир.

«Тоттенхэм» в четвертьфинале играл с английским «Манчестер Сити» и вышел в следующий раунд по сумме двух встреч. В ответном матче «Тоттенхэм» проиграл счетом 4:3, однако прошел в раунд 1/2 финала Лиги чемпионов за счет того, что три гола команды были забиты на чужом поле.