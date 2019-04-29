Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу состава сборной России по биатлону на подготовку к сезону 2019/20.

«Я считаю, попали все достойные. А кто не попал, приложит усилия и попадёт», — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в состав команды не попал Максим Цветков, который выполнил все критерии отбора. Биатлонист выполнил следующие четыре критерия: выиграл с командой эстафету в Оберхофе, занял место не ниже 25-го в личной гонке на КМ, на чемпионате Европы в Минске занял со сборной четвертое место в миксте, а также стал вторым в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».

Однако, по мнению президента СБР Владимира Драчева, этого оказалось недостаточно. При этом в сборную был включен 21-летний Евгений Сидоров. «С прицелом на Олимпиаду, рейтинг СБР не важен», — пояснил Драчёв.