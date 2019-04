View this post on Instagram

Друзья , все обсуждают составы биатлонных сборных России !!!!Давайте и мы обсудим !!!!??? Я считаю , попали все достойные !!!!! А кто не попал , приложит усилия и попадёт !!!! Верим в команду и отдельно в Евгения Сидорова !!! Жду огня в комментах !!!! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #голосбиатлона #ветербиатлонагонитнасвперед #сборнаяроссии #составкоманды #евгенийсидоров