Главный тренер футбольного клуба «Зенит-2» Владислав Радимов поделился мнением по поводу ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Радимов подчеркнул, что не является юристом и может выразить лишь свою субъективное мнение, но, на его взгляд, футболисты уже понесли наказание. «Скорее всего, их действительно спровоцировали, иначе они бы не полезли в эту драку», — сказал Радимов, слова которого приводит RT. Экс-спортсмен добавил, что Кокорину и Мамаеву всё равно не следовало вести себя подобным образом.

«Когда они давали показания, стало понятно, как сильно они переживают и раскаиваются. — отметил Радимов. — С опаской жду того дня, когда им будут выносить приговор». Тренер подчеркнул, что очень хочет видеть Кокорина и Мамаева на свободе.