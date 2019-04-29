В Санкт-Петербурге покажут гастрольную постановку Cirque du Soleil, созданная по мотивам фильма Дж. Кэмерона «Аватар». Выступления шоу «ТОРУК – Первый полет» будут проходить в Ледовом дворце в период с 8 по 12 мая.

Зрителей ожидает настоящее мультимедийное действо, в котором Цирк дю Солей в очередной раз раздвигает границы собственной изобретательности, создавая мощные и яркие картины при помощи современных проекционных технологий, разнообразных кайтов и марионеток, оживляющих свирепых созданий далекой Пандоры, созданных вручную костюмов и сложного грима, а также специального приложения, скачав которое зрители становятся частью шоу, и многого, много другого.

«Торук – Первый полет» перенесет зрителей в мир Пандоры, наполненный воображением, открытиями и возможностями, и поведает древнюю легенду народа На’ви. Cirque du Soleil привносит свой фирменный стиль в воображаемый мир Кэмерона и соединяет два родственных видения, которые так творчески передают дерзкие фантазии.