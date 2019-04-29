Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Боб Доневалд поделился ожиданиями от предстоящей серии с петербургским «Зенитом».

Команды встретятся в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мы находимся в предвкушении четвертьфинальной серии плей-офф с «Зенитом», где команда должна сделать выводы из ошибок и показать свою лучшую игру», — заявил Доневалд, слова которого приводит официальный сайт команды «Локомотив-Кубань».

Тренер отметил, что в предыдущей встрече с рижским ВЭФом его подопечные допустили ряд невынужденных ошибок, из-за чего потерпели поражение.

Серия плей-офф стартует 4 мая: первые две встречи «Локомотив» будет играть на своей площадке. 9 мая состоится игра в Санкт-Петербурге.