Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв объяснил, почему Екатерина Глазырина не попала в состав сборной России на сезон 2019/20.

«Глазырина — большой молодец, она подключилась к работе, но тренерский штаб принял такое решение, — сказал Драчёв, слова которого приводит агентство «Р-Спорт». — Да, она выиграла спринтерскую гонку на чемпионате России, но это была только одна гонка».

Драчёв добавил, что пока к Глазыриной остаются вопросы.

Напомним, состав мужской сборной России тоже оказался не совсем предсказуем. В команду не попал Максим Цветков, который выполнил все критерии отбора. Биатлонист выполнил следующие четыре критерия: выиграл с командой эстафету в Оберхофе, занял место не ниже 25-го в личной гонке на КМ, на чемпионате Европы в Минске занял со сборной четвертое место в миксте, а также стал вторым в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».