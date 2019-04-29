Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, сообщила, что олимпийский чемпион Максим Траньков продолжит работать со спортсменами в следующем сезоне.

«Мы с Максимом не расстались, он остается с нами, по возможности будет приезжать в Америку, — заявила Тарасова, слова которой приводит агентство «Р-Спорт». — Он войдет в наш тренерский штаб».

Напомним, ранее ФФККР сообщила, что Тарасова и Морозов будут тренироваться под руководством Марины Зуевой и Нины Мозер.

В минувшем сезоне тренером пары был олимпийский чемпион Максим Траньков. После окончания сезона в эфире телеканала «Матч ТВ» Траньков рассказал, что его дальнейшее сотрудничество с Тарасовой и Морозовым будет зависеть от решения самой пары и мнения тренера Нины Мозер. «Но главным тренером пары я больше не буду – не по Сеньке шапка, это большая ответственность за первую пару страны, которая стала еще более титулованной», — заявил олимпийский чемпион.