Федерация фигурного катания России (ФФККР) объявила имя тренера, с которым будет работать спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Как сообщает официальный сайт ФФККР, фигуристы будут тренироваться под руководством Марины Зуевой и Нины Мозер.

Напомним, в минувшем сезоне тренером пары был олимпийский чемпион Максим Траньков. После окончания сезона в эфире телеканала «Матч ТВ» Траньков рассказал, что его дальнейшее сотрудничество с Тарасовой и Морозовым будет зависеть от решения самой пары и мнения тренера Нины Мозер. «Но главным тренером пары я больше не буду – не по Сеньке шапка, это большая ответственность за первую пару страны, которая стала еще более титулованной», — заявил олимпийский чемпион.