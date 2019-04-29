Завершился футбольный матч между «Оренбургом» и тульским «Арсеналом». Игра проходила в Оренбурге на стадионе «Газовик» в рамках 26-го тура чемпионата России и завершилась вничью со счётом 1:1.

Первый тайм получился небогатым на события: командам не удалось забить ни одного гола, они ушли на перерыв при счёте 0:0. Первый мяч был забит в середине второго игрового отрезка: на 62-й минуте ворота «Оренбурга» поразил форвард гостей Лука Джорджевич.

Спустя 16 минут Рикарду Алвеш, получивший результативную передачу от Никиты Малярова, забил ответный гол и помог своей команде избежать поражения.

Таким образом, после 26 сыгранных матчей «Арсенал» занимает пятую строчку турнирной таблицы, имея в своём активе 39 очков. «Оренбург» идёт на седьмом месте с 36 очками.