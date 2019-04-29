Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных рассказала о своих отношениях с артистом балета Сергеем Полуниным.

«Да, мы пара. Я приверженец того, что счастье любит тишину. Впервые в жизни чувствую на себе любовь, — сказала Ильиных в эфире Первого канала. — Мне нравится само это чувство, но никогда его на себе не ощущала».

Ранее Ильиных рассказала о возможности продолжения своей карьеры. На данный момент она не принимает участие в соревнованиях, но не исключает вероятности выхода на лёд. «Поступало предложение от Димы Соловьева, но в тот момент я как будто переболела выступлениями, стартами», — призналась Ильиных. Спортсменка подчеркнула, что у неё есть огромное желание кататься, но существует ряд обстоятельств, препятствующих этому. «Если все эти вопросы будут решены, я с удовольствием продолжу», — сказала Ильиных.