Полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира перенёс операцию на колене.

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, игрок был прооперирован в Германии. Футболисту сделали артроскопическую чистку правого колена. Отмечается, что Хедира уже приступил к реабилитации, однако сроки его восстановления пока не разглашаются.

Сам Хедира ранее сообщал, что намерен вернуться в строй к началу следующего сезона.

Напомним, это уже не первая операция, которую Хедира перенёс в 2019 году: в феврале он перенес ещё одно хирургическое вмешательство. Игроку удалили аритмогенный очаг в предсердии. Проблемы с сердцем у Хедиры обнаружились совсем недавно. Врачи заметили их перед вылетом «Ювентуса» в Мадрид на игру Лиги чемпионов, зафиксировав у полузащитника нерегулярный пульс. Игрок вынужден был остаться в Турине, пройти дополнительное медицинское обследование и лечь под нож кардиохирургов.