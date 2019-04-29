Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, рассказала о выборе тренера на следующий сезон.

«После чемпионата мира сели все вместе и обсудили возможные варианты, с кем тренироваться, — сказала Тарасова, слова которой приводит агентство «Р-Спорт». — Вариантов было несколько, прозвучало имя Марины Зуевой Оценили все плюсы и минусы, после чего решили сотрудничать с Мариной».

Напомним, ранее ФФККР сообщила, что Тарасова и Морозов будут тренироваться под руководством Марины Зуевой и Нины Мозер. Тарасова отметила, что олимпийский чемпион Максим Траньков останется в тренерском штабе пары.

«Мы с Максимом не расстались, он остается с нами, по возможности будет приезжать в Америку, — сказала фигуристка. — Он войдет в наш тренерский штаб».