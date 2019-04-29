Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, будут тренироваться в США.

«Мы поедем к Марине Зуевой тренироваться в Америку, — сказала Тарасова, слова которой приводит агентство «Р-Спорт». — Нина Михайловна к нам будет приезжать».

Фигуристка отметила, что Мозер не сможет постоянно находиться в Америке, так как у неё есть работа в России. «Будет периодически приезжать и помогать», — пояснила Тарасова.

Напомним, сегодня, 29 апреля, ФФККР сообщила, что фигуристы будут тренироваться под руководством Марины Зуевой и Нины Мозер. Тарасова добавила, что олимпийский чемпион Максим Траньков так же останется в тренерском штабе пары — как и Мозер, он будет приезжать в США и помогать спортсменам.