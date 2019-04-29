Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования в связи с гибелью полузащитника турецкого «Аланьяспора» и сборной Чехии Йозефа Шурала.

Футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Автобус с игроками «Аланьяспора» попал в ДТП по дороге из г. Кайсери, где команда играла матч чемпионата Турции по футболу с «Кайсериспором».

В аварии сильные травмы и увечья получили восемь футболистов. Йозеф Шурал получил повреждения, несовместимые с жизнью. Игрок был доставлен в больницу, где медики боролись за его жизнь, однако спасти футболиста не удалось. Сообщается, что авария произошла недалеко от пункта назначения — г. Аланья.

28-летний Йозеф Шурал стал игроком «Аланьяспорта» в 2019 году и провел за новую команду лишь девять матчей. В феврале чешский хавбек во второй раз стал отцом, у него остались жена и двое дочерей.