Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят попал в аварию во время Гран-при Азербайджана. Стало известно, какие повреждения получил болид.

После инцидента с участием Даниэля Риккьярдо Квят не мог выехать из кармана поворота, в которой гонщики заехали вместе. Сообщается, что у болида «Торо Россо» не включилась задняя передача. Это стало известно после публикации наиболее интересных моментов радиопереговоров с Гран-при Азербаджана.

Напомним, во время заезда Квят и пилот «Рено» Риккьярдо пропустили поворот, после чего австралийский гонщик попытался вернуться на трассу задним ходом, но врезался в болид Квита и повредил оба автомобиля.

Победу в гонке одержал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе место занял партнер финна по команде Льюис Хэмилтон, а на третьем месте оказался Себастьян Феттель из «Феррари».