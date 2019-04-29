Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов ответил на вопрос о том, покинет ли команду полузащитник Денис Глушаков.

«У нас команду никто не покидает. Я не знаю, откуда у вас такая информация, — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер» — Давайте работать каждую игру исходя из того, что пишут на нашем сайте».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Глушаков покинет «Спартак» по окончании сезона. Собщалось, что игрок может быть продан из столичного клуба из-за неудовлетворительных результатов красно-белых. Также под вопрос ставилось и пребывание в «Спартаке» Дмитрия Комбарова.

Контракты обоих игроков рассчитаны до 2020 года, то есть по действующему соглашению Глушаков и Комбаров проведут в клубе еще как минимум сезон.