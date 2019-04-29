Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал, как выплачиваются долги Екатерины Глазыриной.

Для того, чтобы получить допуск в международным соревнованиям, Глазырина должна вернуть IBU призовые, размер который составляет примерно 31 тысячу долларов.

«Вопрос решался в течение всего сезона, — сказал Норицын, слова которого приводит «Спорт день за днём». — Все общекомандные деньги мы оставляем IBU и таким образом гасим свой долг». Тренер подчеркнул, что речь идёт о призовых, которые зарабатывает федерация, а не спортсмены.

Напомним, в конце минувшего сезона Екатерина Глазырина вернулась в спорт после дисквалификации на основании доклада Макларена и выиграла спринт на чемпионате России 2019 года в Тюмени.