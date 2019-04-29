Российский фигурист Максим Ковтун, недавно объявивший о завершении карьеры, поделился мнением о характере тренера Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна в принципе очень крутой человек. Потрясающий тренер, — сказал Ковтун, слова которого приводит Sport24. — Со стороны может показаться, что она иногда может быть весьма деспотичной на тренировках. Но она мягкий человек вне льда. Мне очень легко с ней общаться».

Напомним, на данный момент под руководством Этери Тутберидзе тренируется олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов, чемпионка России Александра Щербакова и победительница финала юниорской серии Гран-при Алёна Косторная. Также в группе Тутберидзе занимается Элизабет Турсынбаева, которая первой в истории взрослого женского катания исполнила четверной прыжок на соревнованиях.