Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал, что в правила лиги могут быть внесены изменения.

«Радует, что люди начинают понимать, что во всех профессиональных лигах все одинаково, особенно в КХЛ и НХЛ», — сказал Анисимов, слова которого приводит Sport24. Арбитр имел в виду эпизод в матче Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Сан Хосе».

«Что касается пересмотра правил ИИХФ в КХЛ, то немного подождите, скоро всё станет известно, жизнь не стоит на месте», — подчеркнул Анисимов и отметил, что из правил нужно извлекать нюансы. «Правила будут изменены, ИИХФ тоже не нравятся некоторые нюансы, мы с ними будем в тесном контакте по этому вопросу», — подытожил тренер.

Напомним, ранее сообщалось, что старт нового сезона КХЛ будет дан 1 сентября. Состав участников чемпионата останется таким же, как и в минувшем сезоне.