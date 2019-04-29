Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Автобус турецкого клуба «Аланьяспор» попал в ДТП, один игрок погиб

Автобус с игроками турецкого клуба «Аланьяспор» попал в ДТП по дороге из г. Кайсери, где команда играла матч чемпионата Турции по футболу с «Кайсериспором».В аварии сильные травмы и увечья получили восемь футболистов, один из них скончался в больнице несмотря на помощь врачей. Полузащитник «Аланьяспора» и сборной Чехии Йосеф Шураль получил повреждения, несовместимые с жизнью.

«Спартак» не смог обыграть «Рубин» в чемпионате России

В Москве состоялся футбольный матч между «Спартаком» и казанским «Рубином». Игра проходила в рамках 26-го тура чемпионата России и завершилась вничью со счётом 1:1. Автором первого забитого гола стал полузащитник Лукас Фернандо, на 23-й минуте поразивший ворота голкипера «Рубина» Ивана Коновалова. Москвичи удерживали преимущество практически до конца встречи, однако за 4 минуты до финального свистка защитник «Рубина» Егор Сорокин сравнял счёт и помог своей команде избежать поражения.

Новым тренером Евгении Тарасовой и Владимира Морозова станет Марина Зуева

Федерация фигурного катания России (ФФККР) объявила имя тренера, с которым будет работать спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фигуристы будут тренироваться под руководством Марины Зуевой и Нины Мозер. В минувшем сезоне тренером пары был олимпийский чемпион Максим Траньков — он продолжил работу с дуэтом в качестве помощника. Фигуристы будут тренироваться в США.

Олег Знарок официально возглавил «Спартак»

Бывший главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок официально назначен на пост наставника московского «Спартака». Соглашение с 56-летним тренером построено на схеме «1+1». Как отметил генменеджер «Спартака» Алесей Жамнов, Знарок в представлении не нуждается. Это специалист, который доказал свою профессиональную состоятельность в России и на международном уровне.

Стала известна официальная дата следующего боя Хабиба

Стало известно, на каком турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в октагон после дисквалификации вернется российский боец Хабиб Нурмагомедов. Следующий бой Хабиба Нурмагомедова пройдет на турнире UFC 242 в Абу-Даби, мероприятие состоится 7 сентября 2019 года. Соперником Нурмагомедова, чемпиона UFC в легком весе, станет американский боец Дастин Порье.