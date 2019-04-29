Нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, почему сразу согласился приехать в сборную России для участия в чемпионате мира.

Согласился сразу. У меня нет никаких травм, а сезон закончился супербыстро, — пояснил Малкин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». — Не хотелось долго отдыхать, ведь я должен помочь сборной». Хоккеист отметил, что ему нравится выступать за национальную команду, так как в сборной царит приятная атмосфера.

Игрок добавил, что после вылета из Кубка Стэнли в первом же раунде хочется продолжить сезон, а не проводить четыре месяца на пляже.

Напомним, «Питтсбург» Евгения Малкина вылетел в первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина против «Нью-Йорк Айлендерс», проиграв подряд четыре матча. После этого нападающий был вызван в стан сборной России. Чемпионат мира по хоккею 2019 года стартует 12 мая.