В Москве завершился футбольный матч между «Спартаком» и казанским «Рубином». Игра проходила на стадионе «Открытие-Арена» в рамках 26-го тура чемпионата России и завершилась вничью со счётом 1:1.

Автором первого забитого гола стал полузащитник Лукас Фернандо, на 23-й минуте поразивший ворота голкипера «Рубина» Ивана Коновалова. Москвичи удерживали преимущество практически до конца встречи, однако за 4 минуты до финального свистка защитник «Рубина» Егор Сорокин сравнял счёт и помог своей команде избежать поражения.

После 26 сыгранных матчей «Спартак» занимает пятую строчку турнирной таблицы, имея в своём активе 40 очков. «Рубин» идёт на одиннадцатом месте с 32 набранными очками.

В следующем туре москвичам предстоит на выезде встретиться с «Уралом», «Рубин» дома примет «Оренбург».