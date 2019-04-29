Нападающий петербургского СКА Николай Прохоркин продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ.

«Уезжаю в НХЛ, договорился о контракте сроком на один год с «Лос-Анджелесом», — заявил Прохоркин, слова которого приводит агентство «Р-Спорт».

Напомним, об интересе «Лос-Анджелеса» к Прохоркину стало известно 9 апреля.

В текущем сезоне 25-летний нападающий набрал 41 (20+21) очко в 41 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Отметим, Прохоркин был задрафтован «Лос-Анджелесом» в 2012 году под общим 121-м номером.

Напомним, хоккеист петербургского СКА является обладателем золотой медали Олимпийских игр 2018 года. В Континентальной хоккейной лиге также выступал за московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев», за петербургских армейцев играл с 2016 года.