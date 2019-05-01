Самым долгожданным событием мая станет чемпионат мира по хоккею, однако немало интересного произойдёт и в других видах спорта. Nevasport предлагает ознакомиться со списком соревнований ближайшего месяца, которые нельзя пропустить.

Хоккей, чемпионат мира

Словакия, 10 – 26 мая

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в словацких Братиславе и Кошице. В этом году от сборной России ожидается особенно интересная игра, так как команда будет выступать очень сильным составом. Почти все лучшие российские игроки уже вылетели из Кубка Стэнли и готовы помочь национальной команде. За сборную сыграют Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Александр Ковальчук – и это только те игроки, которые приедут из НХЛ.

Команде Воробьёва предстоит сыграть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

Футбол, полуфиналы и финал Лиги Европы

Азербайджан, 2, 9 и 29 мая

29 мая в столице Азербайджана Баку состоится финальный матч Лиги Европы. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени, однако соперники ещё не определились.

В полуфиналах сыграют четыре команды: «Арсенал» встретится с «Валенсией», «Челси» — с «Айнтрахтом». Первые поединки состоятся 2 мая, ответные – 9-го.

Художественная гимнастика, чемпионат Европы

Азербайджан, 16-19 мая

Ещё одно крупное соревнование, которое состоится в Баку – чемпионат Европы по художественной гимнастике. Турнир пройдет в период с 16 по 19 мая. Изначально планировались другие даты, однако из-за финала Лиги Европы чемпионат пришлось перенести. В состав сборной России вошли петербургские гимнастки Дина и Арина Аверины. Также команду будет представлять Александра Солдатова.

Формула-1, этапы Гран-при

Испания, 10 – 12 мая. Монако, 24-26 мая

В самом разгаре серия Гран-при в Формуле-1. В мае любителей королевских гонок ожидают два этапа – в Испании и Монако. Соревнования в Барселоне будут проходить с 10 по 12 мая, в Монако – с 24 по 26. Внимание российских зрителей будет приковано к выступлению пилота «Торо Россо» Даниила Квята, который после четырех этапов имеет всего одно очко. На предыдущем этапе в Баку Квят стартовал с удобной шестой позиции и мог рассчитывать на хороший результат, но попал в аварию и сошел с дистанции.

Теннис, Ролан Гаррос

Франция, 26 мая – 9 июня

В Париже стартует одно из главных теннисных соревнований – «Ролан Гаррос», входящий в четверку турниров «Большого шлема». Президент Федерации тенниса Франции Бернар Джудичелли и директор турнира Ги Форже заявили об увеличении призового фонда турнира (он пройдет в 89-й раз в истории) на 8% в сравнении с 2018-м. Победители турнира у мужчин и женщин получат 2,3 млн евро призовых, финалисты — 1,18 млн евро.

Кубок Стэнли

В Кубке Стэнли продолжаются матчи полуфинальных серий Западной и Восточной конференции. Победитель турнира будет определён не раньше 1 июня, однако в мае определятся финалисты.

В полуфинале Запада «Сент-Луис Блюз» играет с «Даллас Старз», «Сан-Хосе Шаркс» — с «Колорадо Эвеланш». На Востоке «Каролина Харрикейнз» встречается с «Нью-Йорк Айлендерс», «Коламбус Блю Джекетс» — с «Бостон Брюинз».

Командам предстоит сначала выйти в финалы своих конференций, затем два лучших клуба поборются за главный трофей.