Центр Спорта Петродворцового района приглашает всех желающих принять участие в открытом турнире по волейболу среди мужчин, посвященный Дню Победы.

Соревнования проводятся 11 мая 2019 года по адресу: г. Ломоносов, ул. Михайловская д. 29

Начало в 11:00

Регистрация участников в 10:30

Заявки на участие принимаются в бумажном и электронном (сканированном) виде до 8 мая на электронную почту office@csporta.ru

Так же, заявки подаются главному судье соревнований по прибытию на соревнования

Справки по телефону 8(812)661-17-9