Центр Спорта Петродворцового района приглашает всех желающих принять участие в открытом турнире по волейболу среди мужчин, посвященный Дню Победы.
Соревнования проводятся 11 мая 2019 года по адресу: г. Ломоносов, ул. Михайловская д. 29
Начало в 11:00
Регистрация участников в 10:30
Заявки на участие принимаются в бумажном и электронном (сканированном) виде до 8 мая на электронную почту office@csporta.ru
Так же, заявки подаются главному судье соревнований по прибытию на соревнования
Справки по телефону 8(812)661-17-9