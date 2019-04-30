Расписание полуфиналов Лиги чемпионов

Розыгрыш Лиги чемпионов 2018/19 постепенно приближается к своему завершению. Уже 30 апреля стартуют первые полуфинальные поединки. На турнире осталось всего четыре команды: "Тоттенхэм", "Аякс", "Барселона" и "Ливерпуль".