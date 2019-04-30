4 мая 2019г состоится открытое соревнование по МИНИ-ЛАПТЕ Адмиралтейского района, посвященное «Празднику весны и труда».
Место проведения: Юсуповский сад (спортивная площадка спортивного клуба ФГБОУ ВО Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I)
Начало регистрации команд и участников соревнований с 12:00 до 13:00!
Состав команды: 8 человек .
Стоимость: БЕСПЛАТНО
Стоимость: БЕСПЛАТНО
Главный судья соревнований: Игнатьева Александра Васильевна (МС,судья I категории)