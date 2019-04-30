Каток им. В. Боброва отметил свой первый День рождения.

27 апреля сестрорецкий каток отметил свою первую знаменательную дату по-спортивному. В этот день состоялся турнир по хоккею с шайбой, посвященный годовщине открытия ледовой арены им. Всеволода Боброва.

Поздравить сестроречан с этим событием пришли почетные гости, а именно: депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ваймер, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Курортного района Санкт-Петербурга – Михаил Захаров, заместитель председателя муниципального совета, муниципального образования города Сестрорецк – Юрий Козырев, исполняющий обязанности директора СПБ ГБУ «ЦФКС и З Курортного района Санкт-Петербурга» — Вячеслав Егоров. Кульминацией церемонии открытия соревнований стало показательное выступление воспитанников школы фигурного катания «Спартак». В рамках турнира состоялся товарищеская игра детских команд. На лед вышли юные хоккеисты из школы олимпийского резерва им. В. Коренькова и центра физической культуры спорта и здоровья Курортного района Санкт-Петербурга.

После чего в борьбу за призовые места вступили 4 мужские хоккейные команды, которые сыграли по круговой системе. Безоговорочным победителем праздничного турнира стала команда ХК «Сестрорецк», благодаря забитой шайбе Михаила Захарова (команда «Сестрорецк») в ворота команды «Белоостров». Вторыми стали игроки команды ХК «Бобры», а третьего места была удостоена сборная Выборгского района.

Несмотря на спортивное противостояние, соревнования прошли в тёплой и дружеской обстановке. Хоккей – один из самых красивых, и одновременно один из самых сложных видов спорта. Уверенно чувствовать себя на льду и при этом быть ловким, быстрым, сильным, стоит многих и долгих тренировок. Вдохновлённые поддержкой болельщиков, игроки подарили его участникам радость общения, отличное настроение, заряд бодрости и оптимизма.

Поздравляем победителей и призеров соревнований!