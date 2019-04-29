Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская рассказала, почему не выступает в ледовых шоу.

Экс-спортсменка призналась, что одна из причин, по которой она не принимала участие в шоу — её любовь к прыжкам. «Меня вообще хлебом не корми, дай прыгнуть. Ненавидела вращения, дорожки, только прыгать, прыгать», — приводит слова Бутырской WomanHit.ru.

Бывшая фигуристка вспомнила, как принимала участие в проекте «Танцы на льду», где её партнёром был рок-музыкант Сергей Галанин. «Ездила к нему в Марьино на каток, заставляла тренироваться. Но и там не сложилось: муж пришёл и выгнал меня. В прямом смысле», — заявила Бутырская.

Напомним, Бутырская замужем за хоккеистом Вадимом Хомицким, супруги воспитывают троих детей.