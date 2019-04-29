Российский фигурист Максим Ковтун, недавно объявивший о завершении карьеры, признался, что не чувствует нереализованности.

Фигурист отметил, что ценит то, что у него есть на данный момент — возможности, перспективы, знакомства, опыт и т.д. «Может, эти вещи даже ценнее, чем Олимпийские игры», — сказал Ковтун, слова которого приводит Sport24.

Спортсмен отметил, что год назад ему было бы сложно уйти из спорта, так как он чувствовал себя не до конца реализовавшимся в фигурном катании. «Вернувшись и попробовав работать как ненормальный псих и поняв, что так не выдержу, что моих ресурсов уже не хватит, я понял, что сделал всё что мог», — заявил Ковтун.

Напомним, ранее Ковтун попросил исключить его из состава сборной России.