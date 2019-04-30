Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, за какими видами спорта, кроме фигурного катания, она следит в свободное время.

Специалист призналась, что очень любит лёгкую атлетику и всегда следит за соревнованиями. Тарасова рассказала, что в молодости сама занималась лёгкой атлетикой и хорошо бегала короткие дистанции. «Меня уговаривали бросить фигурку и перейти в лёгкую атлетику», — сказала Тарасова в эфире телепрограммы «Вечерний Ургант».

Также Тарасова добавила, что наблюдает за большим теннисом.

Напомним, в этом году Тарасова стала победительницей в номинации «Женский голос спорта» среди комментаторов. Тарасова обошла комментатора Ольгу Богословскую. Ранее комментатор получила премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».