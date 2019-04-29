Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги сезона 2018/19.

«Чемпионат мира закончился прекрасно. Загитова в первый раз стала чемпионкой, — сказала Тарасова в эфире телепрограммы «Вечерний Ургант». — Она прекрасно каталась, ни с кем не соревновалась. Она была одна на подиуме, у неё огромный отрыв».

Также Тарасова оценила выступление Евгении Медведевой в Сайтаме. «Я считаю, что Женя собрала себя. Ей немного повезло, может быть, но мы видели, что она себя собрала. Для неё бронзовая медаль была как золотая», — сказала тренер.

Напомним, на чемпионате мира в Сайтаме Загитова завоевала золотую медаль, Медведева — бронзову. На втором месте расположилась представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.