Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление сборной России на командном чемпионате мира.

Турнир проходил в японской Фукуоке, российская команда заняла третье место, уступив командам США и Японии.

По мнению Тарасовой, сборная России выступила очень успешно и показала хорошие командные качества. «Никто не хочет друг друга подвести, — отметила Тарасова в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. — Там просто блистала Елизавета (Туктамышева — прим.). Она вышла и была королевой. Сделала всё, чем она сможет пользоваться на следующий год».

Напомним, также Тарасова оценила выступление российских одиночниц на чемпионате мира в Сайтаме, где Алина Загитова и Евгения Медведева завоевали золото и бронзу соответственно.