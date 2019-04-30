Футбольный клуб «Тоттенхэм» встретится с амстердамским «Аяксом» в матче полуфинала Лиги чемпионов. Первая игра пройдет в Англии 30 апреля, ответная встреча состоится в Голландии неделей позже.

Перед началом полуфинального раунда букмекеры оценили шансы обеих команд и выявили фаворита. По мнению аналитиков, более вероятным исходом двух встреч будет победа «Тоттенхэма». На выход англичан в финал ставят с коэффициентом 2.45, что соответствует вероятности в 39%.

Шансы «Аякса» оцениваются скромнее, но незначительно. На голландский клуб ставят с коэффициентом 2.85 — 33% вероятности.

Выход в финал «Аякса» и «Тоттенхэма» оценивается равнозначно: в коэффициент 1.90.

Напомним, в четвертьфинале «Тоттенхэм» по сумме двух матчей оказался сильнее английского «Манчестер Сити», а «Аякс» выбил из борьбы туринский «Ювентус».

Финальный матч Лиги Европы сезона-2018/19 состоится 1 июня на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.