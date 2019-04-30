Российский и корейский шорт-трекист Виктор Ан намерен стать участником Кубка Союза конькобежцев России, который состоится в октябре.

Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России, на сборе национальной команды в Болгарии отсутствует шестикратный Олимпийский чемпион Виктор Ан, так как по договоренности с президентом СКР Алексеем Кравцовым, он остался в Корее на самоподготовке, а в октябре планирует выступить на Кубке СКР, поскольку именно на этом турнире определится состав сборной для участия в Кубке мира-2019/20.

Ранее Виктор Ан рассказал, что планирует возобновить карьеру и вернуться к выступлениям на первом отборочном российском турнире в следующем сезоне. В случае непрохождения отбора, Ан хотел бы заняться развитием шорт-трека в России, чтобы молодые спортсмены могли наслаждаться этим видом спорта.

Напомним, Виктор Ан — олимпийский чемпион по шорт-треку в составе сборной России на играх в Сочи 2014 года.