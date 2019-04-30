Нападающий юниорской сборной России и «СКА-Невы» Василий Подколзин поделился впечатлениями от завершившегося чемпионата мира среди игроков до 18 лет.

По словам Подколзина, команда хорошо провела турнир, смогла добраться до финала и была очень близка к победе. Однако хоккеист не очень доволен своей игрой, так как мог проявить себя лучше.

Подколзин отметил, что каждому из игроков сборной есть над чем работать. Он считает, что сборная отлично сыграла в третьем периоде финала, здорово добавила во всем, и надо было дожимать соперника в тот момент.

«Где-то нам не хватило везения, где-то и сил, но мы многое увидели, почувствовали, поняли. Могли быть выше, поэтому есть над чем работать каждому из нас», — сказал Подколзин, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в финальном матче на юниорском чемпионате мира по хоккею сборная Швеции обыграла национальную команду России в овертайме со счетом 4:3.

В составе победителей хет-трик оформил Лукас Рэймонд, который отличился на 10-й и 26-й минутах, а также забросил победный гол на 6-й минуте овертайма. В составе россиян по шайбе забросили нападающий «СКА-Невы» Василий Подколзин на 32-й минуте, форвард «Толпара» Родион Амиров на 41-й минуте и нападающий «Реактора» Максим Грошев на 51-й минуте встречи.