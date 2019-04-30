Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился впечатлениями от игры своей команды в Лиге чемпионов.

«Мы хотим продолжать наш путь», — сказал тен Хаг.

По его словам, то, что «Аякс» в полуфинале, – это уже удивительно, ведь никто не мог предположить в начале сезона, что команда из Голландии окажется в полуфинале.

«Мы действуем по такому принципу: мы уже добились кое-чего, но хотим большего. Команда не собирается почивать на лаврах», — сказал тренер, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Отметим, в Лондоне состоится первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и голландским «Аяксом». Игра будет проходить сегодня, 30 апреля, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, в стадии четвертьфинала «Аякс» сенсационно выбил из борьбы туринский «Ювентус». Подопечные Массимилиано Аллегри в ответном домашнем матче уступили «Аяксу» и по сумме двух матчей вынуждены были покинуть главный еврокубковый турнир.