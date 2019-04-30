Аргентинский нападающий лондонского «Челси» Гонсало Игуаин может стать футболистом мадридского «Атлетико».

Об этом сообщает TuttoJuve. По информации источника, «Атлетико» проявляет интерес к 31-летнему нападающему, права на которого принадлежат «Ювентусу». Отмечается, что мадридский клуб попробует приобрести аргентинца во время летнего трансферного окна в случае, если команду покинет Антуан Гризманн. Также сообщается, что в услугах Игуаина заинтересован лично главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Напомним, Игуаин перешел в «Челси» в январе 2019 года на правах аренды. В текущем сезоне на его счету четыре гола в 15 матчах за «Челси» и восемь мячей в 21 встрече за «Милан».

Ранее сообщалось, что чешский футбольный вратарь Петр Чех, выступающий за лондонский «Арсенал», может вернуться в свой бывший клуб «Челси», однако не в качестве голкипера.